"Зеленський злиться": МЗС анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам - список

Міністерство закордонних справ України анулювало сотні дипломатичних паспортів, у тому числі й більшості народних депутатів.

Про це повідомив Telegram-канал "УП. Off the record", інформує Апостроф.

Спочатку канал із посиланням на джерела попередив про масштабне анулювання дипломатичних паспортів.

"Найближчим часом депутатам, які не здавали дипломатичні паспорти після офіційних відряджень, можуть їх анулювати. Кажуть, Зеленський сердиться, що депутати без діла катаються за кордоном під час війни", - написав автор публікації.

Потім з'явився і сам список парламентаріїв, документи яких було анульовано. До нього входять Давид Арахамія, Єлизавета Ясько, Олексій Гончаренко, Максим Бужанський, Гео Лерос та інші.


Маргарита Лепс, Апостроф





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