Загарбники на окупованих територіях примушують отримувати паспорти РФ, погрожуючи депортацією — ЦНС

Окупанти ходять по домівках та вимагають показати паспорт РФ.

Загарбницька “влада” на тимчасово окупованих територіях України примушує брати російські паспорти, погрожуючи депортацією. Окупанти тиснуть на місцеве населення, щоб змусити людей отримати «документи» РФ, повідомляє Центр національного спротиву.

Загарбники на окупованих територіях примушують отримувати паспорти РФ, погрожуючи депортацією — ЦНС
© Українські новини

Зокрема, у тимчасово окупованому селищі Кирилівка на Приазов’ї загарбники збираються виселити всіх, хто не взяв російський паспорт.

Колаборанти в Якимівському райвідділу окупаційної “поліції” ходять по домівках та вимагають у місцевих жителів показати паспорт РФ. Усіх, хто його не має, вносять у список. Людям погрожують примусовим виселенням, якщо за тиждень паспорт РФ не буде оформлений.

За даними ЦНС, 9 червня у Кирилівці відбувся повторний обхід місцевих жителів. На пересувних блок-постах затримали близько 20 людей без російських документів, їх відвезли у “відділ поліції”.

Крім того, як повідомляє ЦНС, фактично у всіх медичних закладах на тимчасово окупованих територіях півдня росіяни шантажують працівників медичної служби, заявляючи, що у разі відмови від паспорта РФ працівників позбавлять грошового забезпечення або звільнять. Однак, попри всі погрози загарбників, більшість працівників медзакладів відмовляються від російського паспорта та продовжують обслуговувати цивільне населення.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Під суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФПід суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФ
Павлюк про підрив ГЕС: "Росіяни змогли зняти певну кількість військ для перекидання на запорізький напрямок"Павлюк про підрив ГЕС: "Росіяни змогли зняти певну кількість військ для перекидання на запорізький напрямок"
Через чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісіюЧерез чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісію
Україна отримала гуманітарку та пальне від Азербайджану для постраждалих від підриву Каховської ГЕСУкраїна отримала гуманітарку та пальне від Азербайджану для постраждалих від підриву Каховської ГЕС
Верховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризмуВерховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму
Блок рекламы


Похожие новости
Загарбники продовжують «ідеологічну обробку» молоді на окупованих територіях — ЦНСЗагарбники продовжують «ідеологічну обробку» молоді на окупованих територіях — ЦНС
ФСБ готує вкид про російські паспорти керівництва України – СБУФСБ готує вкид про російські паспорти керівництва України – СБУ
ООН досі не отримала від Росії гарантій безпеки по доступу до окупованих територійООН досі не отримала від Росії гарантій безпеки по доступу до окупованих територій
Шмигаль закликав міжнародні організації врятувати людей із затоплених окупованих територійШмигаль закликав міжнародні організації врятувати людей із затоплених окупованих територій
Загарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНСЗагарбники посилюють адміністративно-поліцейський режим на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНС
Росіяни ставлять під удар дітей, щоб нав'язати жителям Запорізької області паспорти РФ – ФедоровРосіяни ставлять під удар дітей, щоб нав'язати жителям Запорізької області паспорти РФ – Федоров
Анналена Бербок закликає ПАР дотримуватись норм міжнародного права і заарештувати ПутінаАнналена Бербок закликає ПАР дотримуватись норм міжнародного права і заарештувати Путіна
Загарбники розширюють пропагандистську мережу на Донеччині — ЦНСЗагарбники розширюють пропагандистську мережу на Донеччині — ЦНС
Кабмін дозволив морякам отримувати документи, не повертаючись в УкраїнуКабмін дозволив морякам отримувати документи, не повертаючись в Україну
Загарбники проводять обшуки на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНСЗагарбники проводять обшуки на окупованих територіях Запоріжжя — ЦНС
Последние новости
Подгружаем последние новости