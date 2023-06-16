Загарбники на окупованих територіях примушують отримувати паспорти РФ, погрожуючи депортацією — ЦНС

Окупанти ходять по домівках та вимагають показати паспорт РФ.

Загарбницька “влада” на тимчасово окупованих територіях України примушує брати російські паспорти, погрожуючи депортацією. Окупанти тиснуть на місцеве населення, щоб змусити людей отримати «документи» РФ , повідомляє Центр національного спротиву.

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Зокрема, у тимчасово окупованому селищі Кирилівка на Приазов’ї загарбники збираються виселити всіх, хто не взяв російський паспорт.

Колаборанти в Якимівському райвідділу окупаційної “поліції” ходять по домівках та вимагають у місцевих жителів показати паспорт РФ . Усіх, хто його не має, вносять у список. Людям погрожують примусовим виселенням, якщо за тиждень паспорт РФ не буде оформлений.

За даними ЦНС, 9 червня у Кирилівці відбувся повторний обхід місцевих жителів. На пересувних блок-постах затримали близько 20 людей без російських документів, їх відвезли у “відділ поліції”.