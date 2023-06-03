Росіяни ставлять під удар дітей, щоб нав'язати жителям Запорізької області паспорти РФ – Федоров

За словами мера Мелітополя, ворог застосовує "медичний терор" у тимчасово захоплених районах.

Російські окупанти зараз найпотужніше застосовують "медичний терор" на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, щоб спонукати місцевих українців до отримання паспортів держави-агресора. Ворог ставить під удар і дітей задля паспортизації, заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram , інформує ZN.ua .

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"[Росіяни] влаштували медичний терор, а дітей використовують як розмінну монету для шантажу батьків: з червня дітям, хворим на діабет та інші хронічні хвороби, не дають безкоштовні ліки, якщо батьки не мають роспаспорт; завезені російські лікарі у «швидких» відмовляють у госпіталізації дітям, батьки яких не підтримують РФ", – написав він.

Крім цього, загарбники провели чергові масові "медичні огляди" в школах, після яких заявили про нібито купу хвороб у дітей. Представники агресора пропонують відправити їх "на лікування", але за наявності паспорта Росії у тих, яким виповнилося 14 років, або заяви від батьків про визнання дітей до 14 років "громадянами РФ ".

"Ворог поставив собі на меті всім видати російські паспорти і сьогодні він змушує людей обирати – життя або російський паспорт", – зазначив Федоров.