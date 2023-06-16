ФСБ готує вкид про російські паспорти керівництва України – СБУ

Для цього навіть створять фейкові документи.

Служба безпеки України заявила про підготовку низки нових інформаційних атак спецслужбами Росії, зокрема про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб, інформує ZN.ua .

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Контррозвідка СБУ з’ясувала , що дезінформацію готують у П’ятій службі ФСБ РФ та навіть підготували низку «доказів» власних фейків.

Зокрема для правдоподібності ФСБ має внести до державних реєстрів РФ записи, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб, та підробити документи українських державних діячів та представників Сил оборони. ІПСО в українському інформаційному полі планують запустити найближчим часом.