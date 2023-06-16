ФСБ готує вкид про російські паспорти керівництва України – СБУ
Для цього навіть створять фейкові документи.
Служба безпеки України заявила про підготовку низки нових інформаційних атак спецслужбами Росії, зокрема про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб, інформує
Контррозвідка СБУ
Зокрема для правдоподібності ФСБ має внести до державних реєстрів РФ записи, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб, та підробити документи українських державних діячів та представників Сил оборони. ІПСО в українському інформаційному полі планують запустити найближчим часом.
«Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні. Закликаємо представників українських ЗМІ критично ставитися до появи подібної «сенсаційної» інформації», - заявили в СБУ.