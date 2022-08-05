США залишать авіаносець біля Тайваню на тлі військових навчань Китаю

Пентагон вирішив залишити авіаносець USS Ronald Reagan поблизу Тайваню «для моніторингу ситуації», оскільки Китай у рамках військових навчань планує запуск ракет в цьому регіоні, повідомляє Politico .

Крім того, США відклали заплановане випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, щоб уникнути зростання напруженості, повідомив журналістам речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Випробування Minuteman було заплановано на цей тиждень на базі ВПС Ванденберг у Каліфорнії та відкладено на короткий період.

«Поки Китай бере участь у дестабілізуючих військових навчаннях навколо Тайваню, Сполучені Штати натомість демонструють поведінку відповідальної ядерної держави, зменшуючи ризики прорахунків і неправильного сприйняття», — зазначив Кірбі.

У відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань Пекін розпочав військові навчання з бойовою стрільбою, запустивши ракети і розмістивши військові кораблі навколо острова.