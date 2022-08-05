Ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Наразі ключові зусилля ворог на Донбасі зосередив на бахмутському та авдіївському напрямках. Там окупанти намагаються проводити наступальну операцію, повідомляє Генштаб. Українські військові деталізують одо локалізації особливої активності сил противника:

“Намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк”.

На краматорському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків, йшли стрілецькі бої.

На бахмутському напрямку ворог здійснював низку обстрілів військової та цивільної інфраструктури вів наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного положення, успіху не мав.

На авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії та танків вів наступальні дії, бої тривають.

На новопавлівському та запорізькому напрямках активних дій окупантів не зафіксовано. Ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу низки населених пунктів.