"Слава Україні": у грузинському закладі ввели правила для росіян, привівши жителів країни-агресора в сказ

"Слава Україні": у грузинському закладі ввели правила для росіян, привівши жителів країни-агресора в сказ

Грузинський бар Dedaena Bar, який розташований у Тбілісі, запровадив жорсткі правила для відвідування установи громадянами Росії. Тепер кожен росіянин, який хоче зайти до бару, має заповнити спеціальну анкету та отримати "вхідну візу".

В анкеті є питання, які стосуються дій Росії щодо України та Грузії. З повною версією анкети можна ознайомитись на сайті бару.

"Ми виступаємо за рівність і єдність, але маємо бути впевнені, що промиті мізки російських імперіалістів не виявляться в нашому барі", - наголошується в анкеті.

Зокрема, росіян просять наголосити, що вони засуджують війну Росії проти України. Далі відвідувачі бару мають зазначити, що не голосували за Путіна і вважають його диктатором.

Також росіяни мають підтвердити, що Росія окупувала грузинські міста, далі погодиться з посланням до російського військового корабля, а насамкінець сказати: "Слава Україні".

Крім цього, в анкеті є перелік правил, яких повинні дотримуватися потенційні відвідувачі з російським громадянством. Серед них – не розмовляти російською мовою, не пропонувати заплатити рублями, не вступати в політичні дискусії напідпитку та інші.

Таке рішення власників бару розлютило громадян країни-агресора РФ, тому вони почали штучно занижувати рейтинг закладу, а також поливати його брудом у коментарях Google.

Однак після цього дуже багато українців та громадян інших держав написали гарні коментарі у Google, підтримуючи таку позицію власників бару та завдяки їм за це.


Алексей Ионов, politeka.net





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