Черговий теракт РФ: окупанти вдарили по зупинці з людьми в Торецьку - багато жертв

Сьогодні, 4 серпня, російське окупаційне військо вчинило черговий терористичний акт проти мирного населення України. Унаслідок обстрілу Торецька загинуло 8 людей, ще четверо постраждали - серед них три дитини, інформує Апостроф.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Близько 11 години ранку російські окупанти обстріляли місто Торецьк на Донеччині, за попередньою інформацією, з артилерії. Росіяни поцілили в зупинку громадського транспорту, де було скупчення людей. Також пошкодили церкву й поранили священника, постраждали й багатоповерхівки навколо.

Терористичний акт російського окупаційного війська забрав життя восьми людей, завдав поранень чотирьом: троє дітей і священник.

"Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку! Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно!" - закликав Кириленко.

Раніше "Апостроф" писав, що почалася обов'язкова евакуація з Донбасу. Держава вивозить людей у безпечні місця евакуаційними потягами.


Ліза Бровко, Апостроф





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