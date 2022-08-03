Китай не воюватиме зі США: експерт пояснив ситуацію

Директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що через потужні економічні зв'язки та конкуренцію війни між США та Китаєм не буде.

"Складно уявити, що Китай пішов би на збройний конфлікт із державою, з якою має найміцніші економічні відносини, - пояснив Магда під час ефіру на "Еспресо" . - Китай і США активно конкурують в економічному плані. Тож складно уявити, що ці дві держави воюватимуть".

На додачу, експерт зазначає, що про однозначну готовність до війни не сигналізує й Вашингтон. Все, що відбувається зараз - політична надбудова конфлікту навколо Тайваню.

"Водночас у Пекіні чітко проаналізували ситуацію, яка виникла у світовій економіці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Своєю чергою США також демонструють, що не готові йти на загострення. Навіть звичних для дипломатії кроків, як відкликання посла, у цій ситуації не відбулося", - додав експерт.