Сенцов: «Жоден боєць не сумнівається у нашій перемозі. Кожен готовий робити все, щоб це сталося якомога швидше»

Олег Сенцов сподівається, що найближчими тижнями ЗСУ звільнять Херсон, інформує ZN.ua.

Сенцов: «Жоден боєць не сумнівається у нашій перемозі. Кожен готовий робити все, щоб це сталося якомога швидше»
© Facebook/Олег Сенцов

Битва за Донбас добігає кінця, принаймні активна фаза, заявив український режисер, колишній політв’язень російського режиму, а нині захисник України Олег Сенцов. Він наголосив, що попри всі труднощі, жоден наш боєць не сумнівається в нашій перемозі, адже кожен готовий для цього робити все можливе.

«Писати щось останнім часом нема особливого бажання. Читати новини з тилу іноді дивно, а іноді гидко. Все це більш нагадує якийсь паралельний світ, або інформацію з космосу. Тим часом битва за Донбас добігає кінця, принаймні її активна фаза. Ворог зосередив свої останні зусилля на спробах захопити Бахмут, а на інших донбаських напрямках значно знизив активність», – написав Сенцов у Facebook.

Він додав, що російські окупанти перекидають основні сили на південь нашої держави, аби «захистити» окупований Херсон та організувати там контрнаступ. Тим самим ворог сподівається зупинити просування Збройних Сил України. Сенцов висловив сподівання, що Бахмут ми відстоїмо, а Херсон звільнимо найближчими тижнями.

«Так, ми виснажені. Так, у нас теж багато втрат та поранених. Так, техніки мало, а снарядів радянських калібрів майже не залишилось. Натівські системи кращі, але їх теж ще недостатньо. Але жоден боєць не сумнівається, що ми переможемо. Кожен готовий робити все, щоб ця перемога настала якомога скоріше. Ми вже не програли і ми обов’язково переможемо. Слава Україні!», – додав Сенцов.





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