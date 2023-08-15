РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"

А все це через те, що окупанти не можуть перемогти ЗСУ на полі бою.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія не хоче відновлювати тимчасово окуповані території для їх включення у власні економічну та енергетичну системи. В її планах - зробити з них так звану "сіру зону", простір між миром і війною, інформує ZN.ua .

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"Росія немає жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України. Реальністю є тільки інформаційна бутафорія. Мета - перетворення ТОТ на "сіру зону" перманентно триваючого екологічного лиха, всеросійське сміттєзвалище, землю не придатну до обробки та життя", - написав Данілов у своєму мікроблозі у Twitter.

Він наголосив, що РФ не може перемогти Україну військовим шляхом, через що схиляється до тактики "випаленої землі". Через це ще цілі підприємства окупанти намагаються довести до критичного рівня. В майбутньому це може допомогти їм використати об’єктів критичної інфраструктури в якості "технологічної зброї" для створення максимальних перешкод наступальним діям ЗСУ.

"Тільки повна деокупація ТОТ - гарантія економічної та соціальної трансформації", - наголосив Данілов.