Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"

Він назвав це черговою інвестицією в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС, інформує ZN.ua.

Резніков про новий пакет військової допомоги від США:
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Міністр оборони Олексій Резніков подякував президентові США Джо Байдену та главі Міноборони Ллойду Остіну за новий пакет військової допомоги для України на 550 млн доларів. На своїй сторінці у Твіттер він наголосив, що ЗСУ готові вибити загарбників з наших земель.

"Новий пакет військової допомоги від США – це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС. Наші артилеристи готові перетворити ніч на день, щоб вигнати російських загарбників з України! Дякуємо президенту США Джо Байдену та міністру оборони Ллойду Остіну за ваше лідерство, а також всім американцям!" - пише Резніков.

The new military aid package from ?? is another investment in the security of NATO's eastern flank&support for democracy in EU. Our artillerymen are ready to turn night into day to expel the russian invaders from ??!Thank you @POTUS & @SecDef for your leadership & all ?? people! pic.twitter.com/C4qaz5LxY4

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 2, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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