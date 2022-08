Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"

Міністр оборони Олексій Резніков подякував президентові США Джо Байдену та главі Міноборони Ллойду Остіну за новий пакет військової допомоги для України на 550 млн доларів. На своїй сторінці у Твіттер він наголосив, що ЗСУ готові вибити загарбників з наших земель.

"Новий пакет військової допомоги від США – це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС. Наші артилеристи готові перетворити ніч на день, щоб вигнати російських загарбників з України! Дякуємо президенту США Джо Байдену та міністру оборони Ллойду Остіну за ваше лідерство, а також всім американцям!" - пише Резніков.