WP: У Косово бачать зв’язок між поведінкою Сербії і російською війною проти України

Через кілька місяців після початку вторгнення в Україну Владімір Путін намагався виправдати свою війну прикладом Західних Балкан. Під час зустрічі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем російський автократ вказав на легітимність вторгнення НАТО в Югославію в 1999 році.

Тоді союзники бомбардували територію сучасної Сербії і Чорногорії, намагаючись зупинити бійню, яку Белград влаштував проти етнічних косовських албанців. Коротка війна і подальша миротворча операція призвела до появи фактично незалежної держави Косово, нагадує Washington Post . Путін наполягав, що дії західного альянсу нібито нічим не відрізняються від того, що армія Росії намагається зробити в Україні. Мовляв, російські війська лише намагаються забезпечити незалежність двох так званих «республік» на Донбасі, які створив Кремль.

«Дуже багато країн на Заході визнали Косово як незалежну державу. Ми зробили те ж саме щодо республік Донбасу», - сказав Путін.