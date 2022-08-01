WP: У Косово бачать зв’язок між поведінкою Сербії і російською війною проти України
У Приштині допускають, що Москва може спробувати спровокувати конфлікти в інших частинах світу, і Західні Балкани - дуже зручне для цього місце, інформує
Через кілька місяців після початку вторгнення в Україну Владімір Путін намагався виправдати свою війну прикладом Західних Балкан. Під час зустрічі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем російський автократ вказав на легітимність вторгнення НАТО в Югославію в 1999 році.
Тоді союзники бомбардували територію сучасної Сербії і Чорногорії, намагаючись зупинити бійню, яку Белград влаштував проти етнічних косовських албанців. Коротка війна і подальша миротворча операція призвела до появи фактично незалежної держави Косово, нагадує
«Дуже багато країн на Заході визнали Косово як незалежну державу. Ми зробили те ж саме щодо республік Донбасу», - сказав Путін.