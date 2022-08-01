Окупанти готують два плацдарми для удару під Харковом: дані та карта американських експертів

Йде вже 159-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, війська РФ відновили локалізовані наземні атаки на північний та південний захід від Ізюму і, можливо, створюють умови для наступальних операцій далі на захід у Харківську область або у напрямку міста Харкова.

Таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни ISW, інформує Апостроф.

Протягом останніх кількох днів росіяни вже провели безуспішні атаки та розвідувальні спроби у Чепилі, Щурівці та Гусарівці (на північний захід від Ізюма) та відновили штурми Дмитрівки та Бражиківки (на південний захід від Ізюма).

Російські війська кілька місяців утримували позиції навколо Балаклії та Великої Комишувахи і можуть використовувати ці два райони як плацдарми для наступальної операції.

Свої позиції навколо Балаклії окупанти можуть використати для відновлення наступу на Харків із південного сходу. При цьому аналітики оцінюють можливість захоплення Харківської області та Харкова як вкрай малоймовірну з огляду на темпи російського просування на Донбасі та проблеми РФ у формуванні сил та логістики.

В ISW нагадали свої попередні висновки, що президент Росії Володимир Путін, можливо, наказав своїм військам захопити Харків і неокуповану частину Харківської області, проте навряд чи він досягне успіху в таких цілях. Російські війська також можуть проводити атаки, щоб запобігти українському контрнаступу.


Олена Руденко, Апостроф





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