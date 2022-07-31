Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах військових РФ

Українські повітряні сили завдали ударів по позиціях російських військ на півдні, інформує Оперативне командування "Південь".

"Нашими літаками штурмової авіації нанесено два удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку. Ворожі втрати дорозвідуються", - наголосили в ОК "Південь".

Зазначається, що у дунайському гирлі Бистре у результаті зіткненні з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Постраждалих в результаті інциденту немає, обставини події уточнюються. Нині тимчасово обмежено прохід гирлом Бистрим.