Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах військових РФ

Нині дорозвідуються обсяги втрат окупантів.

Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах військових РФ
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Українські повітряні сили завдали ударів по позиціях російських військ на півдні, інформує Оперативне командування "Південь".

"Нашими літаками штурмової авіації нанесено два удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку. Ворожі втрати дорозвідуються", - наголосили в ОК "Південь".

Зазначається, що у дунайському гирлі Бистре у результаті зіткненні з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Постраждалих в результаті інциденту немає, обставини події уточнюються. Нині тимчасово обмежено прохід гирлом Бистрим.


Анна Конюченко, ZN.ua





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