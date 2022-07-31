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2022-07-31
Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах військових РФ
Нині дорозвідуються обсяги втрат окупантів.
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Українські повітряні сили завдали ударів по позиціях російських військ на півдні, інформує Оперативне командування
"Нашими літаками штурмової авіації нанесено два удари по опорних пунктах ворога в районах Білогірки та Сухого Ставку. Ворожі втрати дорозвідуються", - наголосили в ОК "Південь".
Зазначається, що у дунайському гирлі Бистре у результаті зіткненні з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер. Постраждалих в результаті інциденту немає, обставини події уточнюються. Нині тимчасово обмежено прохід гирлом Бистрим.
Анна Конюченко, ZN.ua