За зрадників у Кривому Розі заплатять 50 чи 10 тисяч гривень: як отримати гроші

поліцейські, люди

Мешканцям Кривого Рогу обіцяють грошову винагороду за надання інформації про шпигунів, які працюють на рф, "зливаючи" окупантам інформацію про ЗСУ, та про агітаторів за "рускій мір".

Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Прохання – повідомляти прізвище, ім'я та по батькові людини, яка виявляє зацікавленість до місць дислокації, переміщення, складу та належності підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки та оборони, про тих, хто здає окупантам місце розташування українських військових, або хто коригує вогонь по нашій території", - заявив Вілкул.

Крім того, необхідно надати докладний опис події чи фактів. За наявності – додайте фото та відео, що вказують, що людина допомагає ворогові.

Інформацію про зрадників можна надати за телефоном: 067-563-02-63 за будь-яким з месенджерів - Вайбер, Ватсап, Телеграм, Сигнал або надіслати листа на електронну пошту: krviddil.ssu@gmail.com.

Якщо можливо, просять також вказати номер телефону, адресу проживання та іншу інформацію, яка може допомогти встановити зрадників.

Якщо за наданою інформацією буде затримано реального шпигуна, людині, яка повідомила про нього, виплатять винагороду 50 тисяч гривень. Якщо вдасться затримати агітатора за «руським мір» – виплата становитиме 10 тисяч гривень.

"Прохання до вас - також у ваших повідомленнях надавати свої дані - прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону для зв'язку з вами, уточнення обставин та виплати винагороди", - додав Вілкул.

поліція, штраф


Тарас Галушко, politeka.net





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