"Москва" доплавалася, а Су-25 долітався: ЗСУ ліквідували черговий штурмовик РФ

Учора на Донецькому напрямку захисники з 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили ворожий штурмовий Су-25. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє пресслужба бригади.

"Гарного суботнього ранку, Україно! Черговий ворожий Су-25 "долітався"! Вчора, 29 липня, на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований штурмовик окупантів! Не зупиняємося! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua .