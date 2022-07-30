"Москва" доплавалася, а Су-25 долітався: ЗСУ ліквідували черговий штурмовик РФ

Зробили це з допомогою ПЗРК "Ігла".

Учора на Донецькому напрямку захисники з 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили ворожий штурмовий Су-25. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє пресслужба бригади.

"Гарного суботнього ранку, Україно! Черговий ворожий Су-25 "долітався"! Вчора, 29 липня, на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований штурмовик окупантів! Не зупиняємося! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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