"Гагарін долітався, а Гіркін договорився" – у ГУР прокоментували затримання Ігоря Стрєлкова

"Банка з павуками продовжує активно рухатися".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що затримання російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) свідчить про внутрішній конфлікт у Російській Федерації. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

"Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу", – зазначив представник ГУР.

За словами Юсова, подібні процеси всередині Кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після спроби заколоту засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина вони "дедалі більше почали виходити назовні".

Він підкреслив, що особливість режиму Путіна у тому, що "на Москву йшов і збивав літаки Пригожин, а затримують Гіркіна".

"Питання не в самому Гіркіні. Він і до цього не діяв як самостійна фігура. Значить мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде", – додав Юсов.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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