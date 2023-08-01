У ЗСУ прокоментували атаку дронів на Москву: військові РФ не вміють їх збивати

Чого не скажеш про українських захисників, які часто вимушені ліквідовувати такі цілі.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував другу нічну атаку БПЛА на Москву, яка сталася цієї ночі. Під час телемарафону він констатував, що російські військові, на відміну від захисників України, не вміють збивати БпЛА, інформує ZN.ua .

© Юрій Ігнат / Facebook

"Російські військові не можуть впоратися із тими БПЛА, які десь там долітають до них вже не вперше. Ну і сподіваємось, вони не матимуть досвіду (збивання - ред.)", - зазначив він, додаючи, що БпЛА - важка ціль. - Наприклад взяти ті ж самі "Шахеди", які, на жаль, долітають. Не просто їх (БПЛА - ред.) збивати. Вони летять повільно, але ціль доволі таки складна для систем протиповітряної оборони".

Він також наголосив, що в українських військових вже є досвід з ліквідації дронів, адже росіяни часто запускають їх в наш повітряний простір.