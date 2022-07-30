Війська РФ вводять спеціальні перепустки для виїзду з Мелітополя

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив , що з 1 серпня війська РФ вимагатимуть від жителів Мелітополя спеціальні перепустки для виїзду з окупованої території.

"З учорашнього дня вони почали інформувати, що з понеділка для виїзду з території тимчасово окупованої в комендатурі потрібно буде брати якісь спеціальні перепустки. Вони намагаються ускладнити виїзд з території", - наголосив Федоров.

За його словами, на блокпосту в Василівці в черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій стоять понад 800 автомобілів та понад чотри тисячі громадян.

Війська РФ пропускають автомобілі на підконтрольну Україні територію тільки вранці.

"Також два дні тому вони почали робити копії паспортів всіх виїжджаючих людей", - додав міський голова.