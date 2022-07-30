У ЗСУ виникли проблеми з німецькими гаубицями PzH 2000 - Der Spiegel

Через місяць після поставки семи німецьких самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в Україну ці артилерійські знаряддя показали повідомлення про помилки і демонструють явні ознаки зносу - повідомляє Der Spiegel.

"На поточному тижні український уряд уже повідомив міністерству оборони ФРН, що після інтенсивного обстрілу російських позицій деякі з семи САУ PzH 2000, поставлених наприкінці червня в Україну, показали повідомлення про помилки. Тому кілька гаубиць, зважаючи на все, потребують ремонту", - йдеться у матеріалі.

На думку Бундесверу, проблеми пов'язані з високим темпом ведення вогню під час використання гаубиць українськими збройними силами. Це створює величезне навантаження на механізм заряджання гаубиці. У Німеччині 100 пострілів на день із однієї важкої зброї вже вважалося б високим рівнем інтенсивності стрілянини, але українці, очевидно, випускали значно більше снарядів, вважають у німецькому оборонному відомстві.

За словами експортерів, причиною зношування могло стати й те, що українські солдати, ймовірно, спочатку намагалися стріляти по цілях на дуже великій відстані.

За інформацією видання, бундесвер зобов'язався за короткий термін відправити в Україну додаткові комплекти запасних частин для усунення проблем. Водночас уряд Німеччини веде переговори з військово-промисловим комплексом щодо створення центру з ремонту зброї у Польщі, щоб скоротити час на транспортування та виконання ремонтних робіт.

За даними Der Spiegel, нові проблеми виникли і з постачанням боєприпасів для німецьких зенітних самохідних установок Gepard, перші п'ять одиниць яких нещодавно було поставлено в Україну. У ході тестових стрілянин у Німеччині з'ясувалося, що система вогню Gepard не розпізнає снаряди норвезької компанії, яка нещодавно почала їх виробляти для Gepard з подальшою передачею Україні. Тепер необхідно модифікувати снаряди, після чого вони знову випробувані в серпні.