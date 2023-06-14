З оформленням паспортів за кордоном були проблеми. У МЗС України відреагували

Договір між міністерством та поліграфкомбінатом "Україна" не був вчасно продовжений.

Директорка поліграфкомбінату "Україна" Тетяна Бондаренко заявила, що в Міністерства закордонних справ України виникли затримки з оформленням українських паспортів за кордоном через закінчення договору між міністерством та поліграфкомбінатом "Україна", інформує Liga.net.

"Відвантаження паспортів, замовником яких виступає Міністерство закордонних справ, призупинено з 21 квітня 2023 року у зв'язку із закінченням договору між МЗС та поліграфкомбінатом "Україна", – йдеться у повідомленні, інформує ZN.ua.

За її словами, поліграфкомбінат заздалегідь звертався до МЗС із пропозицією укласти новий договір у зв'язку з тим, що поточний добігає кінця. Зазначається, що через відсутність коштів у міністерства для фінансування цих видатків виникла затримка з укладанням наступного договору на виготовлення та відвантаження паспортів.

Бондаренко зазначила, що уряд виділив кошти МЗС із резервного фонду державного бюджету. З урахуванням виділеного кошторису поліграфкомбінат "Україна" підготував договір, який передано на підпис МЗС.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що 8 червня МЗС та поліграфкомбінат "Україна" уклали новий договір на виготовлення 115 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

"Вже 9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія в 41 тисяч паспортів. Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах", - наголосив речник.

Він також додав, що українські посольства та консульства продовжують оформлювати та видавати паспорти в штатному режимі.

Однак Ніколенко замовчав інформцію, що попередній договір завершився у квітні й вчасно не був продовжений, що призвело до проблем із оформленням українських паспортів за кордоном.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Під суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФПід суд піде ще одна "воєнна кореспондентка" з Донецької області, яка спотворює події в Україні на користь РФ
Через чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісіюЧерез чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісію
Верховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризмуВерховна Рада звернулась до ООН із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму
СБУ повідомила про підозру «міністру транспорту» в Криму і гауляйтеру СєвєродонецькаСБУ повідомила про підозру «міністру транспорту» в Криму і гауляйтеру Сєвєродонецька
Війська РФ обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з Херсонської області: є пораненіВійська РФ обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з Херсонської області: є поранені
Блок рекламы


Похожие новости
Нідерланди закуплять для України радіолокаційні комплекси VERA-NGНідерланди закуплять для України радіолокаційні комплекси VERA-NG
Я вважаю неможливим назвати точні дати вступу України до НАТО – СтолтенбергЯ вважаю неможливим назвати точні дати вступу України до НАТО – Столтенберг
СБУ повідомила про підозру керівнику Росморрічфлоту: сприяв у перекиданні військ РФ до УкраїниСБУ повідомила про підозру керівнику Росморрічфлоту: сприяв у перекиданні військ РФ до України
США не мають сумнівів щодо успіху України у поверненні своїх територійСША не мають сумнівів щодо успіху України у поверненні своїх територій
Контрнаступ України розпочався — МакронКонтрнаступ України розпочався — Макрон
Росія утилізовує судна ВМС України, які були захоплені в 2014 роціРосія утилізовує судна ВМС України, які були захоплені в 2014 році
У Польщі спробували обікрасти потяг, який віз боєприпаси для УкраїниУ Польщі спробували обікрасти потяг, який віз боєприпаси для України
На Херсонщині окупанти дозволяють евакуюватися тільки власникам російських паспортів – ГенштабНа Херсонщині окупанти дозволяють евакуюватися тільки власникам російських паспортів – Генштаб
Бельгія продовжуватиме підтримку України, навіть попри розслідування з приводу використання її зброї на території РосіїБельгія продовжуватиме підтримку України, навіть попри розслідування з приводу використання її зброї на території Росії
Донецький "воєнкор" схвалював російську агресію та знімав сюжети на сході України для росЗМІ, за що отримав підозруДонецький "воєнкор" схвалював російську агресію та знімав сюжети на сході України для росЗМІ, за що отримав підозру
Последние новости
Подгружаем последние новости