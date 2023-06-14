З оформленням паспортів за кордоном були проблеми. У МЗС України відреагували

Договір між міністерством та поліграфкомбінатом "Україна" не був вчасно продовжений.

Директорка поліграфкомбінату "Україна" Тетяна Бондаренко заявила, що в Міністерства закордонних справ України виникли затримки з оформленням українських паспортів за кордоном через закінчення договору між міністерством та поліграфкомбінатом "Україна", інформує Liga.net.

"Відвантаження паспортів, замовником яких виступає Міністерство закордонних справ, призупинено з 21 квітня 2023 року у зв'язку із закінченням договору між МЗС та поліграфкомбінатом "Україна", – йдеться у повідомленні, інформує ZN.ua .

За її словами, поліграфкомбінат заздалегідь звертався до МЗС із пропозицією укласти новий договір у зв'язку з тим, що поточний добігає кінця. Зазначається, що через відсутність коштів у міністерства для фінансування цих видатків виникла затримка з укладанням наступного договору на виготовлення та відвантаження паспортів.

Бондаренко зазначила, що уряд виділив кошти МЗС із резервного фонду державного бюджету. З урахуванням виділеного кошторису поліграфкомбінат "Україна" підготував договір, який передано на підпис МЗС.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив , що 8 червня МЗС та поліграфкомбінат "Україна" уклали новий договір на виготовлення 115 тисяч паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

"Вже 9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія в 41 тисяч паспортів. Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах", - наголосив речник.

Він також додав, що українські посольства та консульства продовжують оформлювати та видавати паспорти в штатному режимі.

Однак Ніколенко замовчав інформцію, що попередній договір завершився у квітні й вчасно не був продовжений, що призвело до проблем із оформленням українських паспортів за кордоном.