Рамзан Кадиров має проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів – Буданов
Глава ГУР також зауважив, що Євгєній Прігожин має шанси перемогти у боротьбі за вплив всередині Росії.
Новину змінено у зв'язку з тим, що у
На питання про видозмінений вигляд Кадирова, очільник ГУР зазначив, що у Кадирова є "проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів".
Буданов також зауважив, що власник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин може перемогти у внутрішньому протистоянні у Росії.
Коментуючи запитання, чи можуть Путіна усунути "табакеркою" (відсилання на вбивство російського імператора Павла I, якого забили золотою табакеркою) та встановити в Росії нового тирана Буданов сказав "так".