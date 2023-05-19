Рамзан Кадиров має проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів – Буданов

Глава ГУР також зауважив, що Євгєній Прігожин має шанси перемогти у боротьбі за вплив всередині Росії.

Новину змінено у зв'язку з тим, що у прев'ю до інтерв'ю дали хибний контенкст. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, який раніше припускав те, що російський президент Владімір Путін хворий на рак, заявив, під час інтерв’ю блогеру Сергію Іванову, що самопроголошений "голова Чеченської Республіки" Рамзан Кадиров має проблеми зі зловживанням наркотичними засобами, інформує ZN.ua .

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На питання про видозмінений вигляд Кадирова, очільник ГУР зазначив, що у Кадирова є "проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів".

Буданов також зауважив, що власник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин може перемогти у внутрішньому протистоянні у Росії.

Коментуючи запитання, чи можуть Путіна усунути "табакеркою" (відсилання на вбивство російського імператора Павла I, якого забили золотою табакеркою) та встановити в Росії нового тирана Буданов сказав "так".