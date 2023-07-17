Через обвал Кримського мосту у росіян виникнуть проблеми з логістикою – ГУР

Крим для окупантів – це великий логістичний хаб.

Сьогодні, 17 липня, близько 4 ранку сталися вибухи на Кримському мосту, внаслідок чого він зазнав пошкоджень. Через руйнування конструкцій мосту в російських окупантів виникнуть логістичні проблеми, заявив «Суспільному» речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує ZN.ua.

Через обвал Кримського мосту у росіян виникнуть проблеми з логістикою – ГУР
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За словами представника ГУР, росіяни використовують Крим як великий логістичний хаб. Звідки в глиб української території переміщується особовий склад та ворожа техніка.

«Будь-які проблеми з логістикою – це труднощі для ворога, які можуть створити потенційні переваги для воїнів ЗСУ», - додав Юсов.

Унаслідок вибухів впав один із прольотів на Кримському мосту. Представники окупаційної адміністрації заявили про двох загиблих та одного постраждалого, а перед мостом утворилися кілометрові автомобільні затори.

Згодом з’явилися перші перші припущення та коментарі з приводу «бавовни» на Кримському мосту. Зокрема голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук зробив припущення, що росіяни самі могли влаштувати провокацію з підривом опори. Керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк також підозрює, що росіянам вигідна ця провокація на тлі питання щодо продовження «зернової угоди».


Володимир Дедей, ZN.ua





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