Американські інспектори виявили проблеми у техніці, яку планували відправити Україні з Кувейту

Вона зберігалася неналежним чином.

Інспектори Армії США виявили технічні проблеми у техніці, яку планували відправити Україні з Кувейту. Про неналежне зберігання техніки повідомив генеральний інспектор Департаменту оборони США Роберт Шторх, інформує ZN.ua.

Американські інспектори виявили проблеми у техніці, яку планували відправити Україні з Кувейту
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Таким чином, відомо, що 401-й армійський батальйон польової підтримки в Кувейті не контролював належним чином технічне обслуговування техніки, яка була під його наглядом. З’ясувалося, що позашляховики HMMWV M1167 і гаубиці M777 у складі APS-5 були в неналежному технічному стані.

“Ці прогалини призвели до непередбаченого технічного обслуговування, ремонту та збільшених термінів доставки. Був потрібен час, щоб довести обладнання до робочого рівня, із яким Департамент оборони може надати його Україні” – розповів Роберт Шторх.

Така ситуація склалася із більшістю техніки, яка перебуває на базах APS-5. Щоб вирішити ці проблеми, знадобився час для оцінки технічного рівня обслуговування, необхідного для доведення техніки до робочого стану та забезпечення вимог українських військових.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
СБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у ЗапоріжжіСБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у Запоріжжі
На території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - ГенштабНа території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - Генштаб
Ракети Storm Shadow показали максимальну ефективність – РезніковРакети Storm Shadow показали максимальну ефективність – Резніков
Веніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТОВеніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТО
У Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 2024 рокуУ Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 2024 року
Блок рекламы


Похожие новости
У судді з Луганщини виявили громадянство РФ та привласнення майже двох млн грн з бюджетуУ судді з Луганщини виявили громадянство РФ та привласнення майже двох млн грн з бюджету
Франція проти використання своєї зброї для атак по РФ, але не диктує Україні, що робити "власними силами" – BloombergФранція проти використання своєї зброї для атак по РФ, але не диктує Україні, що робити "власними силами" – Bloomberg
Вирішувати Україні, - в Білому домі прокоментували можливі удари України вглиб РосіїВирішувати Україні, - в Білому домі прокоментували можливі удари України вглиб Росії
Дуда про допомогу Україні: "В Польщі розуміють, що таке російський імперіалізм"Дуда про допомогу Україні: "В Польщі розуміють, що таке російський імперіалізм"
Макрон закликав Захід надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпекиМакрон закликав Захід надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки
Швеція передасть Україні одні з найсучасніших БМП CV-90 – МіноборониШвеція передасть Україні одні з найсучасніших БМП CV-90 – Міноборони
На території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - ГенштабНа території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - Генштаб
Конгресмени закликають пришвидшити поставки зброї Україні для перемогиКонгресмени закликають пришвидшити поставки зброї Україні для перемоги
Канада надасть Україні додаткові ракети AIM-9 із арсеналу своїх Збройних СилКанада надасть Україні додаткові ракети AIM-9 із арсеналу своїх Збройних Сил
Генерал Міллі спрогнозував, як може завершитись війна в УкраїніГенерал Міллі спрогнозував, як може завершитись війна в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости