Американські інспектори виявили проблеми у техніці, яку планували відправити Україні з Кувейту

Вона зберігалася неналежним чином.

Інспектори Армії США виявили технічні проблеми у техніці, яку планували відправити Україні з Кувейту. Про неналежне зберігання техніки повідомив генеральний інспектор Департаменту оборони США Роберт Шторх, інформує ZN.ua .

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Таким чином, відомо, що 401-й армійський батальйон польової підтримки в Кувейті не контролював належним чином технічне обслуговування техніки, яка була під його наглядом. З’ясувалося, що позашляховики HMMWV M1167 і гаубиці M777 у складі APS-5 були в неналежному технічному стані.

“Ці прогалини призвели до непередбаченого технічного обслуговування, ремонту та збільшених термінів доставки. Був потрібен час, щоб довести обладнання до робочого рівня, із яким Департамент оборони може надати його Україні” – розповів Роберт Шторх.

Така ситуація склалася із більшістю техніки, яка перебуває на базах APS-5. Щоб вирішити ці проблеми, знадобився час для оцінки технічного рівня обслуговування, необхідного для доведення техніки до робочого стану та забезпечення вимог українських військових.