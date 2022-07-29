У розвалі урядової коаліції в Італії знайдено російський слід — La Stampa

Представник ультраправої італійської партії «Ліга» обговорював з посольством РФ можливість виходу з урядової коаліції і її розвал. Про це пише італійське видання La Stampa.

За даними видання, наприкінці травня, за два місяці до відставки уряду Драгі, відбулася зустріч Антоніо Капуано, консультанта ексміністра внутрішніх справ Італії, лідера правопопулістської партії «Ліга» Маттео Сальвіні, з Олегом Костюковим, співробітником російського посольства в Італії.

При цьому, посилаючись на дані спецслужб Італії, La Stampa стверджує, що головною темою обговорення Капуано і Костюкова став саме розвал урядової коаліції, в яку входила «Ліга». Це сталося в той момент, коли «Ліга» і «Рух п'яти зірок» відкрито виступили проти надання Україні військової допомоги.

Згідно з повідомленнями туринської щоденної газети, представник російського посольства цікавився у Капуано, чи не бажають міністри «Ліги» піти у відставку з уряду Драгі.

Видання також повідомляє, що через п'ять днів після початку російського вторгнення в Україну Сальвіні та його консультант обідали з послом Росії Сергієм Разовим у посольстві в Римі.

За даними розвідки, з факту цих контактів випливає можлива зацікавленість Путіна в дестабілізації балансу італійського уряду.

У Сенаті прем’єр-міністр Маріо Драгі говорив саме про втручання Росії в політику Італії.

«У зовнішній політиці ми бачили спроби послабити підтримку уряду України, послабити нашу опозицію плану президента Путіна», — заявляв він.

Маттео Сальвіні прокоментував інформацію про зустрічі Костюкова з Капуано і підтвердив їх та своє бажання співпрацювати з російським керівництвом.

«Міжнародна політика не залежить від урядів. Ми — проєвропейці та атлантисти, але це не означає, що ми не хочемо мати хороші стосунки з Путіним. Війна рано чи пізно закінчиться, і той, хто зробив помилку, заплатить» — заявив він в ефірі Radio 24.

Водночас, припущення, що що саме Росія могла викликати розвал урядової коаліції в Італії, Сальвіні назвав «маячнею».

«Маячня, це маячня. Я працював і працюю заради миру, проти війни, яка спричиняє смерті та економічні проблеми для всіх», — сказав він Radio24.

Нагадаємо, що урядова криза в Італії почалася після виходу міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо з «Руху п'яти зірок». Рішення про вихід він ухвалив після того, як низка членів партії висловилися проти військової допомоги Україні.

Партію через відмову надавати зброю Україні залишили ще понад 60 членів. Її рейтинг сьогодні становить не більше 13%.

Перед виходом з партії Ді Майо звинуватив лідера партії Джузеппе Конте у підриві зусиль уряду щодо підтримки України та ослаблення позицій Риму в Європейському Союзі.

14 липня Маріо Драгі подав заяву про відставку президентові країни Серджо Матарелла, втім той її не прийняв. За тиждень Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі повторно заявив президенту рішення піти у відставку, яка була прийнята. Наразі Драгі тимчасово залишиться на чолі уряду як виконувач обов'язків прем'єра.