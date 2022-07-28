Наявних сил та ресурсів росіянам вистачить для наступу лише на двох напрямках – ISW

Наявних сил та ресурсів росіянам вистачить для наступу лише на двох напрямках – ISW
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Російські окупанти щоденно обстрілюють українські населені пункти уздовж всієї лінії зіткнення та готуються до контрнаступу ЗСУ в південній оперативній зоні. Проте необхідні для подальшого наступу сили, противник сконцентрував лише на двох напрямках в Донецькій області, вважають фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

Після закінчення, оголошеної військовим командуванням РФ, оперативної паузи, росіяни зосередили основні сили для наступу на Сіверськ та Бахмут. Переважна більшість наземних операцій відбувалися поблизу Верхньокам'янки та Білогорівки у напрямку Сіверська, та районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕЦ що на бахмутському напрямку.

Наявних у росіян ресурсів достатньо для продовження наступу на ці міста, імовірні навіть нові територіальні здобутки. Проте підтримувати такий самий темп або досягти аналогічних територіальних завоювань в інших місцях в Україні вони навряд чи зможуть.

"Таким чином, російський наступ, швидше за все, досягне кульмінації до того, як захопить якісь інші великі міста України" - зазначають фахівці ISW.

Раніше, Генеральний штаб повідомляв що ЗСУ успішно відбили атаки противника на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я поблизу Бахмуту.

Тоді як на півдні України росіяни намагалися контратакувати, але натомість зазнали втрат та були змушені відступити.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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