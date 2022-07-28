Наявних сил та ресурсів росіянам вистачить для наступу лише на двох напрямках – ISW

Російські окупанти щоденно обстрілюють українські населені пункти уздовж всієї лінії зіткнення та готуються до контрнаступу ЗСУ в південній оперативній зоні. Проте необхідні для подальшого наступу сили, противник сконцентрував лише на двох напрямках в Донецькій області, вважають фахівці Інституту вивчення війни ( ISW ).

Після закінчення, оголошеної військовим командуванням РФ , оперативної паузи, росіяни зосередили основні сили для наступу на Сіверськ та Бахмут. Переважна більшість наземних операцій відбувалися поблизу Верхньокам'янки та Білогорівки у напрямку Сіверська, та районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕЦ що на бахмутському напрямку.

Наявних у росіян ресурсів достатньо для продовження наступу на ці міста, імовірні навіть нові територіальні здобутки. Проте підтримувати такий самий темп або досягти аналогічних територіальних завоювань в інших місцях в Україні вони навряд чи зможуть.

"Таким чином, російський наступ, швидше за все, досягне кульмінації до того, як захопить якісь інші великі міста України" - зазначають фахівці ISW.

Раніше, Генеральний штаб повідомляв що ЗСУ успішно відбили атаки противника на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я поблизу Бахмуту.

Тоді як на півдні України росіяни намагалися контратакувати, але натомість зазнали втрат та були змушені відступити.