Призначення Бориса Джонсона генсеком НАТО: політолог розповів, у чому вигода для України

Якщо Борис Джонсон стане генсеком НАТО, кремлівському диктатору прийде остаточний кінець.

Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

Також призначення прем'єр-міністра Великої Британії дозволить Україні стати членом альянсу швидше, ніж Швеція та Фінляндія.

"Це стало б великою перемогою – як звільнення Зміїного, знищення крейсера "Москва", удар по Антонівському мосту, звільнення Херсона тощо.

Джонсон залишить посаду прем'єра Британії 6 вересня. Харизматичний політик, який відзначився потужною підтримкою України, може стати наступним генеральним секретарем НАТО та замінити на цій посаді Єнса Столтенберга.

Такий шанс є, але ймовірність призначення не найбільша", – зауважив Давидюк.