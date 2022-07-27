У Бахмуті війська РФ влучили в готель: є загиблі та поранені

Російські війська у Бахмуті влучили в готель, заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені

"Сьогодні зранку ворог завдав трьох ракетних ударів по Торецьку і один по Авдіївці. У Торецьку ракети влучили в приватний сектор та гаражі - обійшлося без постраждалих", - зазначив Кириленко в Telegram.

У Курахівській громаді під обстрілами Курахове, а також Гірник, Курахівка і Гострий. У Мар'їнській громаді тривають інтенсивні обстріли Красногорівки.

Російська армія протягом 25-26 липня змогла досягти значних успіхів на північний схід від Бахмута. Зокрема окупантам, імовірно, вдалося взяти під контроль Берестове.

Аналітики вважають, що росіяни спробують скористатися зайнятою позицією, щоб розвинути наступ на південний захід, уздовж траси у напрямку Соледара, і спробують штурмувати Бахмут із напрямку з Берестово-Соледар.