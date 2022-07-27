Британська розвідка назвала причини турне Лаврова країнами Африки
Глава МЗС РФ здійснює візити до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго, інформує
Британська розвідка пояснила, чому глава МЗС РФ Сєргєй Лавров вирушив у турне країнами Африки. Ще з 2014 року Росія докладає значних зусиль, щоб забезпечити вплив на Африку, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в
Зазначається, що міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров здійснює візити до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго.
«Росія, швидше за все, намагатиметься використати ці візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та заручитися підтримкою країн Африки, які залишалися нейтральними щодо російського вторгнення в Україну», - вважають аналітики Міноборони Британії.
Зазначається, що з 2014 року Росія докладає значних зусиль, щоб забезпечити вплив на Африку, часто використовуючи військову компанію «Вагнер» як один із своїх улюблених інструментів впливу в регіоні.
«РФ, ймовірно, насамперед співпрацює з Африкою, оскільки вірить, що це посилить ідентичність «великої держави», до якої вона так прагне», - йдеться у повідомленні.
Крім того, на думку аналітиків британської розвідки, вторинними цілями турне Лаврова, ймовірно, є отримання товарних концесій, а також намагання переконати країни Африки голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах.
Також британська розвідка повідомила, що російській приватній військовій компанії «Вагнер», ймовірно, вдалося здійснити тактичний наступ на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕС і сусіднього селища Новолуганське.
«Деякі українські сили, ймовірно, вийшли з цього району», - додає Міноборони Британії у своєму зведенні.