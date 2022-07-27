Британська розвідка назвала причини турне Лаврова країнами Африки

Британська розвідка пояснила, чому глава МЗС РФ Сєргєй Лавров вирушив у турне країнами Африки. Ще з 2014 року Росія докладає значних зусиль, щоб забезпечити вплив на Африку, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter .

Зазначається, що міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров здійснює візити до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго.

«Росія, швидше за все, намагатиметься використати ці візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та заручитися підтримкою країн Африки, які залишалися нейтральними щодо російського вторгнення в Україну», - вважають аналітики Міноборони Британії.

Зазначається, що з 2014 року Росія докладає значних зусиль, щоб забезпечити вплив на Африку, часто використовуючи військову компанію «Вагнер» як один із своїх улюблених інструментів впливу в регіоні.

« РФ , ймовірно, насамперед співпрацює з Африкою, оскільки вірить, що це посилить ідентичність «великої держави», до якої вона так прагне», - йдеться у повідомленні.

Крім того, на думку аналітиків британської розвідки, вторинними цілями турне Лаврова, ймовірно, є отримання товарних концесій, а також намагання переконати країни Африки голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах.

Також британська розвідка повідомила, що російській приватній військовій компанії «Вагнер», ймовірно, вдалося здійснити тактичний наступ на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕС і сусіднього селища Новолуганське.

«Деякі українські сили, ймовірно, вийшли з цього району», - додає Міноборони Британії у своєму зведенні.