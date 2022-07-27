В ОП розкритикували росіян, які підтримують війну проти України: "Насолоджуються смертями в прямому ефірі"

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає росіян, які підтримують війну проти України, спотворенням в людській цивілізації. Свою думку він пояснив журналістам 24 каналу , додаючи, що цю тезу потрібно повторювати постійно, аби люди правильно оцінювали те, що сьогодні відбувається в нашій країні.

"Росія керується трохи іншими принципами, вони не в нашій з вами системі координат. Пояснити їм, що не можна бити крилатими ракетами по мирному місту - неможливо. Навпаки, в їхніх очах кривава пелена і вони хочуть ще більше ракет, - говорить Подоляк. - Росіяни насолоджуються смертями, які вони бачать в прямому ефірі, і вони дуже викладаються в це емоційно і грошима".