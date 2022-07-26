The Guardian: Портам України потрібен захист НАТО, щоб зернова угода спрацювала

Російський удар по порту Одеси був підлим, але він може свідчити про відчай у Кремлі, інформує ZN.ua.

The Guardian: Портам України потрібен захист НАТО, щоб зернова угода спрацювала
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Перед вихідними Росія підписала угоду, яка б дозволила розблокувати експорт зерна з трьох портів України. І це пом’якшило б глобальну продовольчу кризу. Але перш ніж чорнила висохли, російська армія завдала ракетний удар по порту Одеси, де якраз готувалися до відновлення експорту.

Це однозначно поведінка деспота, якому світ не може довіряти. Однак, це також може бути вчинком з відчаю. Голова MI6 Річард Мур сказав на конференції з безпеки в США минулого тижня, що російська армія от-от «вичерпає себе», - пише на сторінках The Guardian експерт з питань хімічної і біологічної зброї Коледжу Магдалини в Кембриджському університеті Хаміш де Бреттон-Гордон.

Владімір Путін підійшов до війни з Україною так, ніби це була танкова битва часів Другої світової війни. І не дивно, що його тактики в дусі 20 століття не вистояли проти зброї 21-го. Але російський досвід в Сирії свідчить, що коли традиційні засоби не працюють, Путін швидко звертається до нетрадиційних. В Сирії це означало початок бомбардування лікарень і шкіл, блокування допомоги і застосування хімічної зброї. В Україні ще один російський воєнний злочин відбувається у всіх на очах, навіть після підписання зернової угоди. Це перетворення на зброю продовольства і пального. Якщо дозволити цьому статися, до застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї залишиться зробити лише невеликий крок. Тим більше, що Росія вже всім цим погрожувала.


Лесь Димань, ZN.ua





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