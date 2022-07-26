Ворог вкотре обстріляв цивільну інфраструктуру Харкова. В області пошкоджена критична інфраструктура
Олег Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині.
Близько п’ятої ранку російські окупанти обстріляли Харків,
«Унаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях. За передніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає», – зазначив Синєгубов, інформує
Він також додав, що окупанти знову завдали ударів по Чугуєву. Там ворог влучив у критичну інфраструктуру. За словами очільника ОВА, рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.
Також ворожих ударів зазнала Циркунівська громада Харківщини. Там пошкоджено житловий будинок. Ще один об’єкт цивільної інфраструктури пошкоджено у Балаклійській громаді.
«Наші захисники тримають позиції. Попри те, що росіяни «поливають» наших захисників артилерійським вогнем, ми даємо відсіч на всіх напрямках. В тому числі й стратегічному – Ізюмському. Харківські військові завдали російській армії значних втрат на напрямку Цупівка — Дементіївка», – підсумував Олег Синєгубов.