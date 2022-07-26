Ворог вкотре обстріляв цивільну інфраструктуру Харкова. В області пошкоджена критична інфраструктура

Олег Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині.

Ворог вкотре обстріляв цивільну інфраструктуру Харкова. В області пошкоджена критична інфраструктура
© Верховний суд

Близько п’ятої ранку російські окупанти обстріляли Харків, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру в Слобідському районі міста. Під ворожі обстріли потрапила й Харківська область.

«Унаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях. За передніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає», – зазначив Синєгубов, інформує ZN.ua.

Він також додав, що окупанти знову завдали ударів по Чугуєву. Там ворог влучив у критичну інфраструктуру. За словами очільника ОВА, рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.

Також ворожих ударів зазнала Циркунівська громада Харківщини. Там пошкоджено житловий будинок. Ще один об’єкт цивільної інфраструктури пошкоджено у Балаклійській громаді.

«Наші захисники тримають позиції. Попри те, що росіяни «поливають» наших захисників артилерійським вогнем, ми даємо відсіч на всіх напрямках. В тому числі й стратегічному – Ізюмському. Харківські військові завдали російській армії значних втрат на напрямку Цупівка — Дементіївка», – підсумував Олег Синєгубов.





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