Україна та Гватемала підписали угоду про безвіз
Також Гватемала виявила зацікавленість у купівлі української сільськогосподарської продукції, інформує
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова МЗС Гватемали Маріо Букаро підписали угоду про безвізовий режим між своїми країнами. Про це повідомив Кулеба у
«Ми з гватемальським колегою Маріо Букаро підписали угоду про безвізовий режим і меморандум про співпрацю між дипломатичними академіями. Україна та Гватемала мають чудові відносини», – написав міністр.
Він висловив подяку Гватемалі за послідовну підтримку України в протистоянні російському вторгненню. Кулеба також зазначив, що вони з Букаро зосередилися на розвитку торгівлі й спільних промислових проектів.
«Поглиблюючи зв’язки з Гватемалою, Україна відкриває нові горизонти в Латинській Америці», – додав голова МЗС України.
У понеділок, 25 липня, президент Гватемали Алехандро Джамматтеі Файа вперше за історію двосторонніх відносин відвідав Україну та зустрівся із Володимиром Зеленським.
Голова нашої держави прокоментував укладання міжурядової угоди щодо взаємного скасування візових вимог.
«Переконаний, що це сприятиме лише розвитку бізнесових і соціальних зв\'язків між нашими країнами, між нашими народами», –