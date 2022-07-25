У стіні діра, натомість вікно металопластикове: як у Маріуполі окупанти ремонтують розбиті будинки, фото

Російські окупанти, які зруйнували і захопили Маріуполь, тепер намагаються створювати видимість відновлення міста, але це виглядає абсурдно.

Про це в Telegram розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Апостроф .

Так, у будинках із дірками від влучення артилерійських снарядів, вставляють металопластикові вікна.

"Ремонт багатоповерхівок російськими підрядниками все більше нагадує сліпе виконання за методичкою. За адресою вул. Італійська, 141, на вихідних окупанти зробили заміну вікон. При цьому будівля має влучання артилерійського снаряда, яке порушила несучу конструкцію будинку", - пише Андрюша.

Він наголосив, що при такому руйнуванні будинку є небезпека його обвалення, тому будівля має бути визнана аварійною, а люди - переселені. Однак натомість росіяни займаються показухою і в цьому вся їхня сутність.