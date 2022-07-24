ЗСУ влаштували окупантам пекло в Мелітополі, вибухи лунали на залізниці та аеродромі: кадри

У ніч на 24 липня в окупованому Мелітополі та в сусідніх селах в Запорізькій області гриміли вибухи.

ЗСУ одразу в трьох місцях влаштували окупантам пекельну ніч. Про це повідомив мер Мелітополі Іван Федоров.

По-перше, лунали вибухи й засвідчено дим на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ. По-друге, було чутно вибухи у східному напрямку від міста - поблизу села Костянтинівка.

Також пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога.

"Вночі в Мелітополі, Якимівці було чути гучні вибухи. В селі Новобогданівка наші Боїнг нанесли точний удар по залізничному полотну і переїзду, тим самим ускладнивши підвоз логісти ворогу, чим визвали чималу паніку у вже і так деморалізованого ворога", — повідомляє Стратком ЗСУ.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в місті російські окупанти приступили до створення "виборчих комісій" для проведення псевдореферендуму. Він також застеріг місцеве населення не вступати у співпрацю із представниками країни агресора.