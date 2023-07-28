Дозволити цивільними стріляти з вогнепальної зброї по російським окупантам було правильним рішенням – МВС

Зараз відповідний закон планують вдосконалити, уряд подав пропозиції Верховній Раді.

Після 1.5 року повномасштабної війни в Міністерстві внутрішніх справ позитивно оцінюють те, що в березні 2022 року в Україні ухвалили закон, згідно з яким цивільні мають право використовувати вогнепальну зброю проти російських військових, які незаконно вторглися на наші території. Така оцінка наводиться в статті заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого «Що буде із вогнепальною зброєю, яку видали цивільним особам для участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії

Дозволити цивільними стріляти з вогнепальної зброї по російським окупантам було правильним рішенням – МВС
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«Досвід свідчить, що таке рішення було правильним, ефективним і своєчасним. За цей час, без перебільшення, цивільне населення відіграло важливу роль у здійсненні збройної відсічі окупаційним військам Росії, особливо в перші дні й місяці повномасштабної війни», – йдеться у статті.

Драп’ятий підкреслив, що суть відповідного закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» цілком відповідає умовам воєнного стану, інтересам українського народу, захисту суверенітету України та ґрунтується на загальновизнаних принципах міжнародного права.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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