"Тисячі перебитих та тисячі полонених": що загрожує окупантам після знищення Антонівського мосту

"Тисячі перебитих та тисячі полонених": що загрожує окупантам після знищення Антонівського мосту

Удари по Антонівському мосту та мосту через річку Інгулець робляться з однією метою — блокада російського угруповання в Херсоні.

Про це каже військовий експерт Ігаль Левін.

"Зустріти зиму, будучи блокованими від постачання та постачання, не найкраща перспектива. Тисячі перебитих та тисячі полонених у руках ЗСУ теж не те, чого хотіло б російське командування.

Саме тому вони зараз перед болісним вибором: покинути Херсон або залишитися варитися у великому казані.

І, так, нехай вас не бентежать невеликі "дірочки" на мосту. Це запобіжні прильоти. Але навіть вони обмежують пропускну здатність, оскільки ці удари розривають натяжні троси, тим самим перетворюючи полотно моста на тендітний настил", - зазначив Ігаль Левін.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
Загальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частішеЗагальна мобілізація: чому повістки в Україні стали вручати частіше
Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній РадіРеклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
Лукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброюЛукашенко дав згоду на пропозицію Путіна зробити білоруські СУ-25 здатними нести ядерну зброю
Загальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повісткиЗагальна мобілізація: коли українці можуть відмовитися від незаконної повістки
Блок рекламы


Похожие новости
«Плювок Путіна в обличчя генсеку ООН та Ердогану»: реакції на ракетні удари по Одесі після «зернової угоди»«Плювок Путіна в обличчя генсеку ООН та Ердогану»: реакції на ракетні удари по Одесі після «зернової угоди»
На Житомирщині затримали агента воєнної розвідки РФ, який здавав окупантам дані для обстрілів — СБУНа Житомирщині затримали агента воєнної розвідки РФ, який здавав окупантам дані для обстрілів — СБУ
Після влучних ударів ЗСУ російські військові саботують накази іти в бій – ГенштабПісля влучних ударів ЗСУ російські військові саботують накази іти в бій – Генштаб
Окупанти 900 разів обстріляли Сумську та Чернігівську область після їх деокупаціїОкупанти 900 разів обстріляли Сумську та Чернігівську область після їх деокупації
Руїни та стихійний меморіал на місці загибелі дівчинки: як виглядає центр Вінниці після теракту Росії - фотоРуїни та стихійний меморіал на місці загибелі дівчинки: як виглядає центр Вінниці після теракту Росії - фото
У США звинуватили Росію у брехні після заяви Лаврова про "розширення географії війни"У США звинуватили Росію у брехні після заяви Лаврова про "розширення географії війни"
Знищення матеріалів ДБР — порушено кримінальні справи за фактом держзрадиЗнищення матеріалів ДБР — порушено кримінальні справи за фактом держзради
Після обстрілів Вінниці та Маріуполя почалася нова хвиля міграції українцівПісля обстрілів Вінниці та Маріуполя почалася нова хвиля міграції українців
Імовірність нападу з Придністров'я: Жданов оцінив ризики та назвав, що загрожує одеситамІмовірність нападу з Придністров'я: Жданов оцінив ризики та назвав, що загрожує одеситам
ЗСУ завдали потужного удару по важливому мосту під Херсоном: фото та відеоЗСУ завдали потужного удару по важливому мосту під Херсоном: фото та відео
Последние новости
Подгружаем последние новости