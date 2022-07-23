"Тисячі перебитих та тисячі полонених": що загрожує окупантам після знищення Антонівського мосту

Удари по Антонівському мосту та мосту через річку Інгулець робляться з однією метою — блокада російського угруповання в Херсоні.

Про це каже військовий експерт Ігаль Левін.

"Зустріти зиму, будучи блокованими від постачання та постачання, не найкраща перспектива. Тисячі перебитих та тисячі полонених у руках ЗСУ теж не те, чого хотіло б російське командування.

Саме тому вони зараз перед болісним вибором: покинути Херсон або залишитися варитися у великому казані.

І, так, нехай вас не бентежать невеликі "дірочки" на мосту. Це запобіжні прильоти. Але навіть вони обмежують пропускну здатність, оскільки ці удари розривають натяжні троси, тим самим перетворюючи полотно моста на тендітний настил", - зазначив Ігаль Левін.