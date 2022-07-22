Україна підписала угоду про вивезення зерна: чому це хороша новина

Україна з Туреччиною та ООН 22 липня підписала угоду про безпечне вивезення зерна через Чорне море.

росія дуже довго використовувала блокаду морського експорту як інструмент тиску на Україну та Захід. Однак з підписанням угоди у кремля буде менше можливостей для шантажу.

Українські порти «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» розблокують для вивезення зерна та продовольства.

Контроль за портами залишається за Україною.

Угода діятиме протягом 120 днів із дня підписання й може бути продовжена на той же період, якщо одна зі сторін не повідомить про намір припинити його дію.

Під егідою ООН створять Спільний координаційний центр, до складу якого мають увійти представники Туреччини, України, ООН та росії.

Документ не передбачає послаблення санкцій щодо росії і не впливає на дії ЗСУ на фронті.