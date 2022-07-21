У США звинуватили Росію у брехні після заяви Лаврова про "розширення географії війни"

Ще до 24 лютого у Вашингтоні попереджали, що Москва планує війну для територіальних завоювань. Так і сталося, інформує ZN.ua.

Глава Пентагону Ллойд Остін та речник Держдепу США Нед Прайс відреагували за заяву глави МЗС РФ Сєргєй Лаврова, який заявив, що географія завдань війни розширилася. У Штатах переконані, що з самого початку Росія планувала захопити більшу частину території нашої країни, ніж Донбас, зазначає "Ліга.нет".

Остін зазначив, що російський диктатор Владімір Путін і раніше заявляв про те, що у своїй "операції" росіяни обмежаться лише Донбасом, проте дії військ РФ говорили про зовсім інше.

"І ми це знали – не підозрювали, а знали. Наші союзники та партнери знали, що у нього більші (ніж захоплення Донбасу. – Ред.) амбіції. І Лавров щойно підтвердив це. Це не дивно ні для кого, хто був частиною цього чи навіть спостерігав за цим віддалено. Можливо, це сюрприз для росіян, яким Путін увесь цей час брехав", – сказав голова Пентагону.

Прайс, в свою чергу, нагадав, що США нещодавно попереджали про те, що РФ хоче анексувати усі тимчасово окуповані нею території. Війна РФ зараз - це війна за територіальні завоювання, і Вашингтон говорив про це ще до 24 лютого.

Також, на думку Прайса, заява Лаврова дисонує зі словами Путіна про те, що у березні Київ та Москва нібито були на межі миру.

"Ми знаємо, що це брехня. І Лавров у своїх коментарях, я думаю, навів ще один доказ того, що ці претензії абсолютно безпідставні. Україна завжди прагнула дипломатичного врегулювання цього конфлікту... Саме Росія знову і знову зачиняла двері, точніше, ніколи не відчиняла двері для справжньої дипломатії", – підсумував Прайс.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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