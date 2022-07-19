Окупанти обстріляли Слов'янськ: під завалами залишаються люди

Дані про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються, інформує ZN.ua.

Окупанти обстріляли Слов'янськ: під завалами залишаються люди
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

Російські окупаційні війська у вівторок, 19 липня, обстріляли Слов’янськ Донецької області. В результаті цього є поранені, заявив мер Слов’янська Вадим Лях у Telegram.

"За інформацією очільника громади, пролунало чотири вибухи. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені", - йдеться в повідомленні.

За його словами, нині влада уточнює інформацію про наслідки обстрілу міста.


Анна Конюченко, ZN.ua





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