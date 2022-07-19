Окупанти обстріляли Слов'янськ: під завалами залишаються люди

Російські окупаційні війська у вівторок, 19 липня, обстріляли Слов’янськ Донецької області. В результаті цього є поранені, заявив мер Слов’янська Вадим Лях у Telegram .

"За інформацією очільника громади, пролунало чотири вибухи. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені", - йдеться в повідомленні.

За його словами, нині влада уточнює інформацію про наслідки обстрілу міста.