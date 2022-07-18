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2022-07-18
У лавах "хороших" окупантів поповнення: зведення про втрати ворога на 18 липня
Російське окупаційне військо вторглося на територію України та веде повномасштабну війну вже 145 днів. За цей період країна-терорист Росія втратила третину наземної бойової ефективності завдяки успішним діям ЗСУ, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 18 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:
- особового складу - близько 38450 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ? 1687 (+3) од,
- бойових броньованих машин ? 3886 (+7) од,
- артилерійських систем – 849 (+3) од,
- РСЗВ - 248 (+0) од,
- засоби ППО - 113 (+3) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2),
- крилаті ракети - 166 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2753 (+7) од,
- спеціальна техніка - 70 (+2).
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Бахмутському напрямку.
Ліза Бровко, Апостроф