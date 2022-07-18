У лавах "хороших" окупантів поповнення: зведення про втрати ворога на 18 липня

Російське окупаційне військо вторглося на територію України та веде повномасштабну війну вже 145 днів. За цей період країна-терорист Росія втратила третину наземної бойової ефективності завдяки успішним діям ЗСУ, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 18 липня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 38450 (+150) осіб ліквідовано,

танків ? 1687 (+3) од,

бойових броньованих машин ? 3886 (+7) од,

артилерійських систем – 849 (+3) од,

РСЗВ - 248 (+0) од,

засоби ППО - 113 (+3) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2),

крилаті ракети - 166 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2753 (+7) од,

спеціальна техніка - 70 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Бахмутському напрямку.