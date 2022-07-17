Під Скадовськом горить склад окупантів: фото та відео

У неділю вночі, 17 липня, Збройні Сили України завдали нищівного удару по складу з боєприпасами російської окупаційної армії у селищі міського типу Лазурне, що у тимчасово окупованій Херсонській області, інформує Апостроф .

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ на своєму каналі у Telegram.

О 00:40 місцевий Telegram-канал "Х**вый Скадовск" поінформував, що пролунали гучні звуки, які можливо чув увесь район. Через хвилин 40 включилася сирена в порту, було чутно стрілянину у Скадовську.

СтратКом ЗСУ підтвердив, що у пансіонаті "Чайка" у смт. Лазурне вибухає склад з боєприпасами окупантів. У цьому курортному пансіонаті загарбники облаштували штаб, казарми і склад. У СтратКомі також зазначають, що після сильного вибуху, з великою ймовірністю, почалася детонація БК.

Про пожежу у пансіонаті "Чайка", який рашисти використовували як місце дислокації, також повідомляють місцеві жителі. За словами очевидців, палає усе Лазурне. Спочатку окупанти випустили звідти ракети, а після цього до них прилетіли дві ракети у відповідь від ЗСУ.

Як пише Telegram-канал "Х**вый Херсон", після довгої детонації боєприпасів окупантів у повітрі стоїть густа задушлива пелена диму, тому мешканцям Лазурного та Скадовська радять закривати вікна та вмикати витяжки. Також читачі каналу повідомляють про те, що у штабі окупантів у пансіонаті знаходилося декілька сотен "ДНРовців".

Фото: twitter.com/Apocalypto321

Фото: t.me/hueviyherson

Раніше ми писали,

22 червня в окупованому Скадовську Херсонської області після обстрілу Збройними силами України почалася пожежа.

Українські військові

у промисловій зоні в районі порту.

випустили дві ракети по складу боєприпасів російської армії