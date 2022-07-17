Не підігравайте інформаційній грі проти України: Зеленський закликав не вірити фейкам

За словами президента, вороги займаються не лише ракетним та артилерійським терором, а й інформаційним

Не підігравайте інформаційній грі проти України: Зеленський закликав не вірити фейкам
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський закликав українців дотримуватися інформаційної гігієни та не ставати жертвами ворожих інформаційно-психологічних операцій. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 17 липня.

«Скільки нервів псується щодня тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців... Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу... Це набуває іноді просто нездорових форм, коли соціальними мережами й сайтами поширюються свідомі “вкиди” з Росії, мета яких тільки одна – доповнити ракетний і артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором», – сказав Володимир Зеленський.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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