Британські пілоти відпрацьовують тактику опору російської агресії - ВВС

Особливий акцент робиться на відпрацюванні ближнього бою, інформує ZN.ua.

Британські пілоти відпрацьовують тактику опору російської агресії - ВВС

Командувач Королівських військово-повітряних сил Майк Вігстон заявив, що британські пілоти посилено тренуються, щоб бути готовими відобразити потенційну російську загрозу Сполученому Королівству та його союзникам по НАТО, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.

Особливий акцент робиться на відпрацюванні ближнього бою: у британських пілотів нинішнього покоління в цьому не так багато досвіду, розповів він, виступаючи на найбільшому у світі авіасалоні RIAT.

“У мене немає жодних сумнівів у тому, що це пряма та явна загроза, для протидії якій ми й тренуємось. Звичайно, ми сподіваємося, що до цього не дійде і що спрацює політика стримування, але якщо настане день, коли Росія розв'яже агресію щодо члена НАТО, ми маємо бути готовими», – сказав Вігстон.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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