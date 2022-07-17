Британські пілоти відпрацьовують тактику опору російської агресії - ВВС
Особливий акцент робиться на відпрацюванні ближнього бою, інформує
Командувач Королівських військово-повітряних сил Майк Вігстон заявив, що британські пілоти посилено тренуються, щоб бути готовими відобразити потенційну російську загрозу Сполученому Королівству та його союзникам по НАТО,
Особливий акцент робиться на відпрацюванні ближнього бою: у британських пілотів нинішнього покоління в цьому не так багато досвіду, розповів він, виступаючи на найбільшому у світі авіасалоні RIAT.
“У мене немає жодних сумнівів у тому, що це пряма та явна загроза, для протидії якій ми й тренуємось. Звичайно, ми сподіваємося, що до цього не дійде і що спрацює політика стримування, але якщо настане день, коли Росія розв'яже агресію щодо члена НАТО, ми маємо бути готовими», – сказав Вігстон.