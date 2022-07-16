Окупанти випустили з "Градів" 53 ракети по житлових кварталах Нікополя: фото

Ворог продовжує терор українських міст та сіл. 16 липня рашисти накрили вогнем Нікопольський район, навмисне вдарили з "Градів" по житлових кварталах міста Нікополя.

Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

Він повідомив про те, що російська орда випустила по мирному місту 53 ракети. Внаслідок обстрілу у Нікополі пошкоджено 12 п'ятиповерхових будинків, школу та ПТУ. Одна жінка отримала поранення, зараз вона перебуває в лікарні. Її стан оцінюється як середній.

"Попередньо, двоє людей перебувають під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники – розбирають руйнування та шукають людей" , - повідомив Резніченко, інформує Апостроф.

Пізніше Резніченко поінформував про те, що у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих людей через ворожі обстріли.

У мережі публікують фотографії із наслідками ворожого обстрілу.


Інна Погрібна, Апостроф





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