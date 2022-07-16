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2022-07-16
Понад сотню представників міжнародної спільноти просувають проросійські наративи: список
ЦПД при РНБО назвав імена публічних осіб, які прямо чи опосередковано тиражують російські наративи, інформує
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Аналітики Центру протидії дезінформації при РНБО виявили понад сотню представників міжнародної спільноти, які прямо або опосередковано просувають проросійські наративи. До
Як зазначили в Центрі протидії дезінформації, умовно відповідних осіб можна поділити на три групи:
- неприховано підтримують ідеї путінського режиму (20% від загальної кількості);
- виправдовують дії РФ, але заявляють, що співчувають народові України (60%);
- засуджують російську агресію, але схиляють Україну до перемовин та виступають проти постачання озброєння нашій державі (20%).
«Потенційно найбільшим викликом для інформаційної безпеки України є умовна третя група експертів, представлена здебільшого впливовими персонами – аналітики, депутати Європарламенту та міжнародні журналісти», – зазначили в ЦПД.
Юлія Москаленко, ZN.ua