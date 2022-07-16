Понад сотню представників міжнародної спільноти просувають проросійські наративи: список

ЦПД при РНБО назвав імена публічних осіб, які прямо чи опосередковано тиражують російські наративи, інформує ZN.ua.

Понад сотню представників міжнародної спільноти просувають проросійські наративи: список
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Аналітики Центру протидії дезінформації при РНБО виявили понад сотню представників міжнародної спільноти, які прямо або опосередковано просувають проросійські наративи. До списку, опублікованого ЦПД, увійшли науковці, військові, журналісти та політики.

Як зазначили в Центрі протидії дезінформації, умовно відповідних осіб можна поділити на три групи:

  • неприховано підтримують ідеї путінського режиму (20% від загальної кількості);
  • виправдовують дії РФ, але заявляють, що співчувають народові України (60%);
  • засуджують російську агресію, але схиляють Україну до перемовин та виступають проти постачання озброєння нашій державі (20%).

«Потенційно найбільшим викликом для інформаційної безпеки України є умовна третя група експертів, представлена здебільшого впливовими персонами – аналітики, депутати Європарламенту та міжнародні журналісти», – зазначили в ЦПД.





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