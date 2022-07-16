Понад сотню представників міжнародної спільноти просувають проросійські наративи: список

Аналітики Центру протидії дезінформації при РНБО виявили понад сотню представників міжнародної спільноти, які прямо або опосередковано просувають проросійські наративи. До списку , опублікованого ЦПД, увійшли науковці, військові, журналісти та політики.

Як зазначили в Центрі протидії дезінформації, умовно відповідних осіб можна поділити на три групи:

неприховано підтримують ідеї путінського режиму (20% від загальної кількості);

виправдовують дії РФ , але заявляють, що співчувають народові України (60%);

, але заявляють, що співчувають народові України (60%); засуджують російську агресію, але схиляють Україну до перемовин та виступають проти постачання озброєння нашій державі (20%).

«Потенційно найбільшим викликом для інформаційної безпеки України є умовна третя група експертів, представлена здебільшого впливовими персонами – аналітики, депутати Європарламенту та міжнародні журналісти», – зазначили в ЦПД.