Відсьогодні переселенці зможуть без паспорта отримувати соціальні послуги та виплати

З 15 липня внутрішньо переміщені особи можуть ставати на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави навіть без наявності паспорта – на підставі довідки від Державної міграційної служби (ДМС) чи через застосунок "Дія" – повідомляють в Мінреінтеграції.

Запрацювала відповідна урядова постанова, яку ініціювало Мінреінтеграції спільно з Мінсоцполітики та ДМС. Це значно спростить життя людям, які перемістилися із зон бойових дій і втратили документи. Відтепер, щоб зареєструватись на новому місці, бути захищеним та отримувати передбачені законом виплати, ВПО можуть надати довідку ДМС чи використати електронну версію паспорта – "єДокумент".

Довідку про те, що особа звернулась за оформленням паспорта, можна отримати в центрах надання адміністративних послуг, територіальних органах, підрозділах чи підприємствах ДМС.