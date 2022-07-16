Відсьогодні переселенці зможуть без паспорта отримувати соціальні послуги та виплати

Переселенцям достатньо буде довідки від міграційної служби чи застосунку "Дія"

Відсьогодні переселенці зможуть без паспорта отримувати соціальні послуги та виплати
Ппереселенці зможуть без паспорта отримувати соціальні послуги та виплати
© Getty Images

З 15 липня внутрішньо переміщені особи можуть ставати на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави навіть без наявності паспорта – на підставі довідки від Державної міграційної служби (ДМС) чи через застосунок "Дія" – повідомляють в Мінреінтеграції.

Запрацювала відповідна урядова постанова, яку ініціювало Мінреінтеграції спільно з Мінсоцполітики та ДМС. Це значно спростить життя людям, які перемістилися із зон бойових дій і втратили документи. Відтепер, щоб зареєструватись на новому місці, бути захищеним та отримувати передбачені законом виплати, ВПО можуть надати довідку ДМС чи використати електронну версію паспорта – "єДокумент".

Довідку про те, що особа звернулась за оформленням паспорта, можна отримати в центрах надання адміністративних послуг, територіальних органах, підрозділах чи підприємствах ДМС.


Артем Руденко, ZN.ua





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