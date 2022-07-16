Відсьогодні переселенці зможуть без паспорта отримувати соціальні послуги та виплати
Переселенцям достатньо буде довідки від міграційної служби чи застосунку "Дія"
З 15 липня внутрішньо переміщені особи можуть ставати на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави навіть без наявності паспорта – на підставі довідки від Державної міграційної служби (ДМС) чи через застосунок "Дія" – повідомляють в Мінреінтеграції.
Запрацювала відповідна урядова постанова, яку
Довідку про те, що особа звернулась за оформленням паспорта, можна отримати в центрах надання адміністративних послуг, територіальних органах, підрозділах чи підприємствах ДМС.