На Луганщині колаборанти із силових структур почали отримувати повістки — ОВА
Загарбники звільняють місця на керівних посадах для своїх людей.
На тимчасово окупованих територіях Луганщини місцеві колаборанти із силових структур почали отримувати повістки. Про це
В ОВА пояснюють, що це, за задумом російських загарбників, найпростіший спосіб звільнити місця для своїх людей, які приїжджають на тимчасово окуповані території області з різних регіонів і влаштовуються до так званих «правоохоронних органів» одразу на керівні посади.
“Зрадники нікому не потрібні”, - зазначають в ОВА.
Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини російські спецслужби перевіряють колаборантів. Зрадників допитують, чи є у них рідні на підконтрольній уряду України території, запитують цю інформацію і про колег.