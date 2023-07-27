На Луганщині колаборанти із силових структур почали отримувати повістки — ОВА

Загарбники звільняють місця на керівних посадах для своїх людей.

На тимчасово окупованих територіях Луганщини місцеві колаборанти із силових структур почали отримувати повістки. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

На Луганщині колаборанти із силових структур почали отримувати повістки — ОВА
Фото ілюстративне
© Минобороны РоSSии/t.me

В ОВА пояснюють, що це, за задумом російських загарбників, найпростіший спосіб звільнити місця для своїх людей, які приїжджають на тимчасово окуповані території області з різних регіонів і влаштовуються до так званих «правоохоронних органів» одразу на керівні посади.

“Зрадники нікому не потрібні”, - зазначають в ОВА.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини російські спецслужби перевіряють колаборантів. Зрадників допитують, чи є у них рідні на підконтрольній уряду України території, запитують цю інформацію і про колег.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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