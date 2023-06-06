Українська журналістка опублікувала докази торгівлі паспортами Мальти для російських олігархів

У Євросоюзі мають поставити край торгівлі паспортами для багатіїв держави-агресора РФ.

Про це пише відома українська журналістка Тетяна Ніколаєнко у блозі "ЄС має розслідувати торгівлю паспортами для російських олігархів", інформує Апостроф.

Наразі єдиною країною, яка продовжує надавати шлях до "золотого паспорта" в ЄС росіянам, є Мальта. У списку росіян, які стали громадянами Мальти у 2020 році, був гендиректор "Транснефть" Андрій Турба, що перебуває під санкціями ЄС. Громадські організації та активісти зверталися і до мальтійських властей і ЄС з проханням "припинити продаж паспортів для росіян" за схемою "Індивідуальна інвесторська програма (IIP)" Мальти.

Тетяна Ніколаєнко зазначає, що 2 березня 2022 Мальта заявила, що припинить видавати громадянам росії та білорусі "золоті паспорти". Але як свідчать російські ресурси, обіцянку не дотримали. Європейська комісія заявила, що попри заяви мальтійського уряду, ЄС притягне Мальту до суду, щоб остаточно припинити торгівлю паспортами.

ІІР керував Джонатан Кардона - друг Кріса Фірне, віце-прем’єр-міністра та міністра охорони здоров’я Мальти. Його шефа - прем’єр-міністра Мальти Джозефа Муската проект звітності про організовану злочинність і корупцію (OCCRP) назвав "Людиною року" в 2019 через зростання злочинності та корупції у Мальті. Ключове, пише Ніколаєнко, що Фірне особисто вів переговори щодо надання мальтійського громадянства російським чиновникам та олігархам, яким потрібно було пробитися в Європу. Одним з таких олігархів був Леонід Левітін. У час, коли Фірне керував даною програмою, Левітін отримав громадянство Мальти. Також вона навела список осіб, які отримали мальтійське громадянство у 2016-2017, коли Фірне керував програмою.

Леонід Левітін - брат Ігоря Левітіна, колишнього міністра транспорту РФ, нині помічника Путіна з питань транспорту та інфраструктури в адміністрації президента РФ. У пресі є дані про близьку дружбу Ігоря Левітіна з Путіним. Левітін відповідає за стосунки з Іраном, налагодження в обхід санкцій постачання іранських дронів та ракет. Британська преса розповідала про візити Левітіна в Іран, де він домовлявся про поставки російських гелікоптерів в оплату за шахеди.

Отримання Левітіним мальтійського паспорта розслідується з огляду на підозрілий платіж, який зробив австрійський фіксер В’ячеслав Резчиков на рахунок дочки керівника офісу Фірне Селін Сіантар. Резчиков очолював структури, пов’язані з сім’єю Левітіних, отримував контракти від російського міністерства транспорту. Саме Резчиков перерахував 3,2 млн євро дочці Кармен Сіантар Селін, журналістка публікує копію платіжки.

На момент отримання 3,2 млн євро Селін закінчила інститут стоматології, очікувала на призначення на урядову посаду, яку їй надав Фірне. Як вказується у платіжці, 3,2 млн євро є частиною "боргу", який мав повернути Резчиков студентці, котру називали коханкою віце-прем’єра Мальти.

У цьому ж році місцеву журналістку Дафну Галіцію, яка досліджувала продажі мальтійських паспортів російським олігархам, було вбито.

Подібні платежі є засобом впливу на високопосадовців країн членів ЄС: "Коли ми бачимо, як блокуються санкції проти росіян, передача Україні арештованих російських активів чи поставки озброєнь Україні під приводом якихось юридичних перешкод чи політичних мотивів, пояснення насправді може бути набагато простішими. Такими як оцей платіж на 3,2 млн євро", - зазначає журналістка.


Іван Троянов, Апостроф





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